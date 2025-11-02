Juventus Torino Under 15 2-1 LIVE | Martellini riapre la partita!

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver travolto fuori casa il Genoa, ospita il Torino nel Derby valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15 2-1: Sintesi e moviola. 48? Ancora meglio gli ospiti- 46? Scontro aereo per Nobile, resta a terra un po’ frastornato ma sembra poter proseguire 44? Modica colto in posizione irregolare, anche i bianconeri provano ad offendere soprattutto in ripartenza 41? Al via la seconda frazione, Torino molto aggressivo come in avvio di partita INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40? Altro strappo di Vaccarella – Forza fisica impressionate, braccato fallosamente, finisce a retta e conquista una punizione 39? Moretti attento- Altra respinta del portiere juventino, che nega una buona chance ai torelli 37? Il Torino prova a replicare, bianconeri sulle ali dell’entusiasmo 33? Duka vicino al tris – Occasione super per il centrocampista, grande inserimento ma tentativo sballato 29? VACCARELLA GOL OLIMPICO- Il 4 vede il portiere ospite fuori dai pali e poco prima della sua metacampo calcia trovando una traiettoria clamorosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

