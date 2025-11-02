Juventus Torino Under 15 2-0 LIVE | Vaccarella raddoppia con un gol olimpico!
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver travolto fuori casa il Genoa, ospita il Torino nel Derby valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15 2-0: Sintesi e moviola. 33? Duka vicino al tris – Occasione super per il centrocampista, grande inserimento ma tentativo sballato 29? VACCARELLA GOL OLIMPICO- Il 4 vede il portiere ospite fuori dai pali e poco prima della sua metacampo calcia trovando una traiettoria clamorosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
