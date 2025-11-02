Juventus Torino Under 15 2-0 LIVE | bianconeri doppiamente in vantaggio all’intervallo Si prevede un secondo tempo di fuoco
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver travolto fuori casa il Genoa, ospita il Torino nel Derby valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15 2-0: Sintesi e moviola. INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40? Altro strappo di Vaccarella – Forza fisica impressionate, braccato fallosamente, finisce a retta e conquista una punizione 39? Moretti attento- Altra respinta del portiere juventino, che nega una buona chance ai torelli 37? Il Torino prova a replicare, bianconeri sulle ali dell’entusiasmo 33? Duka vicino al tris – Occasione super per il centrocampista, grande inserimento ma tentativo sballato 29? VACCARELLA GOL OLIMPICO- Il 4 vede il portiere ospite fuori dai pali e poco prima della sua metacampo calcia trovando una traiettoria clamorosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
