Juventus Torino Under 15 0-0 LIVE | tutto pronto per il fischio d’inizio comincia il primo derby di giornata!
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver travolto fuori casa il Genoa, ospita il Torino nel Derby valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15 0-0: Sintesi e moviola. 5? Martellini sprinta- Sgasata del 10 ospite, sbracciata fallosa però nei confronti di Cussotto 3? Buona partenza granata, Altieri viene steso da Duka dopo un dribbling secco 1? Inizia il derby! Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
