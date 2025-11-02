Juventus Torino Under 15 0-0 LIVE | Nobile prova a scuotere i bianconeri!
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver travolto fuori casa il Genoa, ospita il Torino nel Derby valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15 0-0: Sintesi e moviola. 13? Eccesso di foga per Monte, Altieri ha la peggio e conquista un fallo 10? Gallo resta a terra, medici del Torino in suo soccorso 8? Gran botta di Nobile – Dopo la punizione ed una respinta, Nobile tenta il gol da fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
