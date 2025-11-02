Juventus Torino Under 15 0-0 LIVE | Laruccia fermato dal palo!

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver travolto fuori casa il Genoa, ospita il Torino nel Derby valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15 0-0: Sintesi e moviola. 23? Ottimo recupero di Modica- Il terzino va in pressione alta, riconquista il possesso e crossa. Nessun compagno raccoglie 20? Bravissimo Portuondo a proteggere il pallone, Torino meglio nella gestione ma bianconeri più cinici 18? Palo di Laruccia- Che occasione per la Juve, assist di Modica per Laruccia che calcia benissimo sul primo palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

