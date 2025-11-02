Juventus-Sporting Lisbona quarta giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League 20252026. I bianconeri devono centrare la prima vittoria continentale per rimediare ad un brutto avvio e tenere accesa la speranza di qualificazione. Juventus-Sporting Lisbona si giocherà martedì 4 novembre 2025 alle ore 21 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS-SPORTING LISBONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono reduci dalla vittoria in campionato contro la Cremonese, la prima sotto la gestione del nuovo tecnico Spalletti, che ha sostituito Tudor. Ora ci si aspetta che si faccia altrettanto in Champion dove il cammino è stato fin quì deludente con due pareggi, contro Borussia Dortmund e Villareal, e una sconfitta contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juventus-Sporting Lisbona, quarta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

PARTENZA PULLMAN JUVENTUS SPORTING LISBONA Allianz Stadium martedì 4 novembre 21:00 Ritrovo 14:10 ? Partenza 14:30 MASSIMA puntualità BORGO PANIGALE https://maps.app.goo.gl/5TM9mWDeFEaThKd56 - facebook.com Vai su Facebook

Marco #Ottolini is still a candidate for #Juventus’ sporting director role. He is in a good relationship with Giorgio and Claudio #Chiellini for many years. #transfers - X Vai su X

