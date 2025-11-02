Juventus | Spalletti e il debutto vincente

Ilprimatonazionale.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutto Luciano Spalletti inizia la sua avventura juventina con un 2-1 contro la Cremonese allo Zini. Gol a freddo di Filip Kostic al 5’ su assist di Dusan Vlahovic, pareggio di Jamie Vardy al 45’ su errore di Federico Gatti, e gol decisivo di Andrea Cambiaso al 70’ su cross L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti e il debutto vincente

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti e il debutto vincente

Scopri altri approfondimenti

Serie A, debutto vincente per Spalletti: Juventus batte Cremonese 2-1 - La decima giornata di Serie A si è aperta con i tre anticipi del sabato: Cremonese- Riporta sportnotizie24.com

juventus spalletti debutto vincenteSpalletti alla Juventus: è ufficiale, debutto il 1° novembre - Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato nella serata di lunedì 28 ottobre, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex CT della Nazionale, ... Come scrive calciomagazine.net

Buon compleanno Juventus: 128 anni di orgoglio italiano e il debutto di Spalletti - La Juventus compie 128 anni e celebra la propria identità generativa con Del Piero. Segnala mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Debutto Vincente