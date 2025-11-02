Juventus perché l’esonero di Pioli sarebbe una buona notizia Comolli ora spera che… L’incastro favorevole
Juventus, perché l’esonero di Pioli sarebbe una buona notizia. Comolli ora spera che. L’incastro favorevole per i conti bianconeri. La crisi profonda della Fiorentina sta aprendo scenari inaspettati in Serie A, e le ripercussioni più significative potrebbero, paradossalmente, favorire la Juventus. Il momento per il club viola è drammatico: la squadra è sprofondata al penultimo posto in classifica, con soli 4 punti faticosamente raccolti, dopo aver incassato la sesta sconfitta in campionato nell’ultimo turno contro il Lecce. Come prevedibile, la posizione dell’allenatore Stefano Pioli è ora più che mai in bilico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ed ecco perché la società stava in silenzio #Juventus ESONERATO TUDOR - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, perchè non fa più scouting? Cosa c’entra un consigliere occulto Leggi l’editoriale di @Glongari ? - X Vai su X
Esonero Pioli: Fiorentina in ritiro punitivo dopo il ko col Lecce. Classifica impietosa, cosa filtra sulla posizione del tecnico - è ormai pretesa dato che il prossimo incontro in casa sarà contro i rivali storici della Juventus. juventusnews24.com scrive
Esonero Pioli: tecnico sempre più a rischio, la sconfitta di Fiorentina Lecce può essere fatale. Due nomi per sostituirlo, ecco chi può subentrare sulla panchina viola - Due nomi per prendere il suo posto sulla panchina viola Un ribaltone che ne chiama un altro. Lo riporta juventusnews24.com
Pioli verso l'esonero, l'allenatore della Fiorentina mai così in bilico: le ultime news - Viola penultimi in classifica e ancora a secco di vittorie dopo 10 giornate, la sconfitta interna contro il Lecce mette a serio rischio la panchina dell'allenatore. Secondo msn.com