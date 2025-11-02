Juventus perché l’esonero di Pioli potrebbe essere una buona notizia Comolli ora spera che… L’incastro favorevole

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, perché l’esonero di Pioli potrebbe essere una buona notizia. Comolli ora spera che. L’incastro favorevole per i conti bianconeri. La  crisi profonda della Fiorentina  sta aprendo scenari inaspettati in Serie A, e le ripercussioni più significative potrebbero, paradossalmente, favorire la  Juventus. Il momento per il club viola è drammatico: la squadra è sprofondata al  penultimo posto in classifica, con soli 4 punti faticosamente raccolti, dopo aver incassato la  sesta sconfitta in campionato  nell’ultimo turno contro il Lecce. Come prevedibile, la posizione dell’allenatore Stefano Pioli è ora più che mai in bilico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

