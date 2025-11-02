Il commento del serbo Filip Kostic ha commentato il match tra Cremonese e Juventus valido per la decima giornata di Serie A. «È una bella sensazione, sono contento per il gol ma ancora di più per la vittoria. Era molto importante vincere per noi. Ho sempre lavorato duro in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Kostic “Ho sempre lavorato duro”