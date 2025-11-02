Juventus | la rivoluzione di Spalletti
Koopmeiners difensore Luciano Spalletti ha esordito con un 2-1 sulla Cremonese allo Zini, imprimendo il suo marchio in sole 24 ore, come riportato anche da Repubblica.it il 2 novembre 2025. Prima mossa: Teun Koopmeiners braccetto sinistro in difesa a tre. “L’idea era superiorità numerica a centrocampo”, spiega il tecnico, rivangando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rivoluzione Juventus: già decisi i primi due colpi per Spalletti ULTIMA ORA ? https://bit.ly/47wuku3 - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, rivoluzione #Juventus: dopo l’esonero di #Tudor, bianconeri alla ricerca di una svolta per ritrovare la vittoria. Intanto impazza il totonomi per la panchina. #Tg1 Alessandra Barone - X Vai su X
Juventus, Spalletti e il mercato: cosa ha chiesto a Cobolli. Oggi giocherà così con la Cremonese - Per ora nessuna rivoluzione ma la sua evoluzione dovrà essere monitorata nel tempo. Lo riporta sport.virgilio.it
Juventus, rivoluzione Spalletti: cambieranno molte cose alla Continassa - L’ex ct azzurro è arrivato alla Continassa e prenderà le redini della squadra in mano. Come scrive sportpaper.it
Juve, la rivoluzione di Spalletti. La Stampa: "Il rumore della palla sull'erba" - Il rumore della palla sull'erba" scrive quest'oggi La Stampa in prima pagina. Secondo tuttomercatoweb.com