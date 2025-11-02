Juventus | la rivoluzione di Spalletti

Ilprimatonazionale.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners difensore Luciano Spalletti ha esordito con un 2-1 sulla Cremonese allo Zini, imprimendo il suo marchio in sole 24 ore, come riportato anche da Repubblica.it il 2 novembre 2025. Prima mossa: Teun Koopmeiners braccetto sinistro in difesa a tre. “L’idea era superiorità numerica a centrocampo”, spiega il tecnico, rivangando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus la rivoluzione di spalletti

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: la rivoluzione di Spalletti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juventus rivoluzione spallettiJuventus, Spalletti e il mercato: cosa ha chiesto a Cobolli. Oggi giocherà così con la Cremonese - Per ora nessuna rivoluzione ma la sua evoluzione dovrà essere monitorata nel tempo. Lo riporta sport.virgilio.it

Juventus, rivoluzione Spalletti: cambieranno molte cose alla Continassa - L’ex ct azzurro è arrivato alla Continassa e prenderà le redini della squadra in mano. Come scrive sportpaper.it

juventus rivoluzione spallettiJuve, la rivoluzione di Spalletti. La Stampa: "Il rumore della palla sull'erba" - Il rumore della palla sull'erba" scrive quest'oggi La Stampa in prima pagina. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Rivoluzione Spalletti