Juventus la rinascita di Kostic | da esubero a protagonista

Nel naufragio della Juventus prima di Motta e poi di Tudor, Filip Kostic si è ritrovato ai margini del progetto. Girato in prestito in Turchia durante la gestione Motta e relegato in panchina da Tudor, Kostic ha scalato le gerarchie nelle utime partite. Già titolare nella vittoria casalinga per 3-1 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la rinascita di Kostic: da esubero a protagonista

