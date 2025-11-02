Juventus buona la prima di Spalletti | il tecnico bianconero ha portato diverse novità non solo dal punto di vista tattico E sul futuro…

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, l’era Spalletti inizia tra emergenza e coraggio tattico. Inizia molto bene l’avventura del tecnico toscano con i bianconeri. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è cominciata nel modo più complesso possibile: una sola seduta d’allenamento completa e un’infermeria piena di nomi pesanti. La Juventus è infatti costretta a fare a meno di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus buona la prima di spalletti il tecnico bianconero ha portato diverse novit224 non solo dal punto di vista tattico e sul futuro8230

© Calcionews24.com - Juventus, buona la prima di Spalletti: il tecnico bianconero ha portato diverse novità non solo dal punto di vista tattico. E sul futuro…

Leggi anche questi approfondimenti

juventus buona prima spallettiBuona la prima di Spalletti, la Juventus vince 2-1 a Cremona - 2 minuti per la lettura CREMONA (ITALPRESS) – Buona la prima per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: i bianconeri battono in trasferta la Cremonese per 1- Secondo msn.com

juventus buona prima spallettiSpalletti inventa e vince. Nuova Juve già a tutto gas. Colpo con Kostic-Cambiaso - Nella ripresa un calo che costa il gol di Vardy, ma in campo c’è uno spirito diverso . Scrive sport.quotidiano.net

juventus buona prima spallettiSerie A - Cremonese-Juventus 1-2: buona la prima per Spalletti con Kostic e Cambiaso. A nulla vale il gol grigiorosso di Vardy all'83' - e uno a rimorichio di Cambiaso all'86' regalano a Luciano Spalletti la vittoria ... Secondo eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Buona Prima Spalletti