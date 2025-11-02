juventus bisogna tornare competitivi

La Juventus, attraverso le ultime scelte tecniche, dimostra di avere una spasmodica voglia di tornare al vertice. Lo scrive Pier Paolo Porta che vede questa voglia come una necessità di tornare competitiva e quindi vincente. Di seguito quanto da lui scritto. Juventus, Motta e Tudor come inizi di un nuovo percorso. Così Porta: “ Il calcio Italiano ha bisogno di una Juve competitiva e la compagine bianconera ha assoluto bisogno di tornare al vertice. Lo scorso anno, ingaggiando Thiago Motta, aveva avviato una rivoluzione che nei fatti si era rivelata un fallimento. La società aveva chiamato Igor Tudor a far da nocchiero di una nave in mezzo a una tempesta consentendo alla Juventus di raggiungere l’obiettivo minimo 4 posto per accedere alla Champions. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

