Juventus bisogna tornare competitivi
La Juventus, attraverso le ultime scelte tecniche, dimostra di avere una spasmodica voglia di tornare al vertice. Lo scrive Pier Paolo Porta che vede questa voglia come una necessità di tornare competitiva e quindi vincente. Di seguito quanto da lui scritto. Juventus, Motta e Tudor come inizi di un nuovo percorso. Così Porta: “ Il calcio Italiano ha bisogno di una Juve competitiva e la compagine bianconera ha assoluto bisogno di tornare al vertice. Lo scorso anno, ingaggiando Thiago Motta, aveva avviato una rivoluzione che nei fatti si era rivelata un fallimento. La società aveva chiamato Igor Tudor a far da nocchiero di una nave in mezzo a una tempesta consentendo alla Juventus di raggiungere l’obiettivo minimo 4 posto per accedere alla Champions. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
"NON NE HA AZZECCATA UNA" Paolo De Paola, a 'Juve Zone' sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha commentato così i primi mesi di #Juventus del nuovo dg #Comolli: "Bisogna concedere tempo alle persone, però Comolli non ne ha azzeccata una - facebook.com Vai su Facebook
Alex #DelPiero a Sky: “La #Juventus ha bisogno di giocatori e di persone nel club che abbiano il fuoco dentro. La situazione mi preoccupa: temo si ripeta scorsa stagione. Ruolo #Yildiz? Bisogna un po’ liberare le spalle a Kenan che si è meritato la fascia da c - X Vai su X
Juventus, vittoria con segnali di crescita: atteggiamento positivo ma serve continuità - Juventus, vittoria con segnali di crescita: atteggiamento positivo ma serve continuità La Juventus torna al successo con un 3- Lo riporta tuttojuve.com
JUVENTUS - C'è ancora Brambilla a dirigere l'allenamento dei bianconeri - La Juventus si appresta a tornare al lavoro dopo la vittoria contro l'Udinese e aspetta di abbracciare ufficialmente Luciano Spalletti, già alla Continassa da questa mattina. Riporta msn.com
Juventus, Tudor ha parlato alla squadra: bisogna dimenticare le polemiche arbitrali - La Juventus è tornata al lavoro dopo due giorni di riposo concessi da Igor Tudor, e lo ha fatto con grande concentrazione in vista della sfida contro l’Atalanta. Lo riporta it.blastingnews.com