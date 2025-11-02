Juve Torino: il gesto della Curva Maratona in vista del derby della Mole di sabato. Cosa è successo al fischio finale del match col Pisa. Il tempo delle attese è finito. Come da diktat del tecnico granata Marco Baroni, scoccate le 17 di ieri, il Torino può ufficialmente pensare alla Juve. L’obiettivo è uno solo: il Derby della Mole di sabato 8 novembre (ore 18:00) all’Allianz Stadium, contro la nuova Signora di Luciano Spalletti. Un pareggio amaro in vista del derby. La concentrazione per “LA partita”, come l’ha definita il presidente Cairo, è iniziata subito dopo il fischio finale della sfida contro il Pisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Torino: il gesto della Curva Maratona verso il derby della Mole di sabato. Cosa è accaduto al fischio finale del match col Pisa!