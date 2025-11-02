Juve Sporting Lisbona | allenamenti e conferenze stampa Il programma completo della vigilia di Champions League

di Marco Baridon Juve Sporting Lisbona: ecco il programma completo della vigilia di Champions League, con i bianconeri in campo nel quarto match 202526. L’Europa chiama, la nuova Juve di Luciano Spalletti deve rispondere. Dopo il positivo esordio in campionato a Cremona (vittoria 2-1), per il neo-tecnico bianconero è già tempo di vigilia europea. Martedì 4 novembre, l’Allianz Stadium ospiterà la sfida cruciale contro lo Sporting Lisbona, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita da dentro o fuori per la Signora, attualmente a quota 2 punti nel girone (frutto di due pareggi e una sconfitta) e chiamata a vincere per tenere vive le speranze di qualificazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sporting Lisbona: allenamenti e conferenze stampa. Il programma completo della vigilia di Champions League

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Borges così sulla #Juve ? Le parole del tecnico dello Sporting - facebook.com Vai su Facebook

$JuveSporting I portoghesi perdono un titolare - X Vai su X

Borges teme la Juve: «È arrivato un nuovo allenatore e avremo poco tempo per analizzarli». Le parole del tecnico dello Sporting - Le dichiarazioni del tecnico dello Sporting Lisbona in conferenza Rui Boerges, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato ... juventusnews24.com scrive

Juve Sporting Lisbona: i portoghesi perdono un titolare. C’è l’annuncio dell’allenatore verso il match di Champions League - C’è l’annuncio dell’allenatore verso il match di Champions League Una brutta notizia per lo Sporting Lisbona, che potrebbe però rappresentare u ... Lo riporta juventusnews24.com

Spalletti non convoca Yildiz e Kelly per il suo esordio con la Juve: lo ha deciso dopo il primo allenamento - Il tecnico toscano, dopo il primo allenamento condotto alla Continassa dopo la conferenza stampa di ... Lo riporta fanpage.it