Juve NG una rosa di prim’ordine Ma le assenze pesano anche a loro
Le seconde squadre non piacciono ai tifosi e lasciano indifferente Stellone: "E’ un discorso complesso, non ci sto dentro. Dico solo che sono un vantaggio per certe società, quelle che poi si ritrovano giocatori già formati. Per noi non cambia nulla". Vis-Juventus NG di domani sera (ore 20,30) è tutto fuorché una classica, ma non è un inedito. E’ già successo due anni fa: 1-1 in casa bianconera (Rouhi, Di Paola), 2-1 importantissimo al ritorno (Zagnoni, Sekulov, Di Paola), quello che portò al playout con la Recanatese. Contro le seconde squadre di A, peraltro, la Vis è imbattuta, visto che la scorsa stagione riservò lo stesso trattamento al Milan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ecco quanto costa NEL DETTAGLIO la rosa della Juventus Quando si parla di costo della rosa a bilancio deve essere chiaro che non parla soltanto di stipendio lordo ma anche di ammortamento ovvero il prezzo del cartellino di un giocatore spalmato negli - facebook.com Vai su Facebook
È fatta: #Spalletti è il nuovo allenatore della #Juventus // Done deal: Spalletti is the new coach of Juventus @ilbianconerocom - X Vai su X
Juve NG, Brambilla: "Alcune scelte arbitrali un po' dubbie. Felici per Pedro Felipe in 1ª squadra" - "Siamo anche dispiaciuti per alcune scelte arbitrali un po' dubbie, ma non è mia intenzione soffermarmi su questi temi". Riporta tuttomercatoweb.com