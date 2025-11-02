Le seconde squadre non piacciono ai tifosi e lasciano indifferente Stellone: "E’ un discorso complesso, non ci sto dentro. Dico solo che sono un vantaggio per certe società, quelle che poi si ritrovano giocatori già formati. Per noi non cambia nulla". Vis-Juventus NG di domani sera (ore 20,30) è tutto fuorché una classica, ma non è un inedito. E’ già successo due anni fa: 1-1 in casa bianconera (Rouhi, Di Paola), 2-1 importantissimo al ritorno (Zagnoni, Sekulov, Di Paola), quello che portò al playout con la Recanatese. Contro le seconde squadre di A, peraltro, la Vis è imbattuta, visto che la scorsa stagione riservò lo stesso trattamento al Milan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Juve NG, una rosa di prim’ordine. Ma le assenze pesano anche a loro