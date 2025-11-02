Juric Atalanta esonero possibile? Le due partite per il tecnico croato dovrebbero essere decisive L’indiscrezione

Juric Atalanta: tra difficoltà e scelte decisive, il futuro si decide nelle prossime settimane. L’esonero è una possibilità da tenere in considerazione. L’Atalanta sta attraversando un periodo complicato: la squadra non riesce a vincere dal 30 settembre, e lo scudo dell’imbattibilità stagionale è ormai caduto. L’allenatore Ivan Juric Atalanta si trova di fronte a sfide . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juric Atalanta, esonero possibile? Le due partite per il tecnico croato dovrebbero essere decisive. L’indiscrezione

Argomenti simili trattati di recente

Juric non ha dubbi: "Contro l'Udinese la prima prestazione negativa della mia Atalanta" - facebook.com Vai su Facebook

Juric: "Atalanta in crescita, ci manca solo il gol. Tutto chiarito con Carnesecchi" #atalantamilan #juric - X Vai su X

Esonero Juric, riflessioni in corso: la posizione dell’Atalanta - Esonero Juric – La recentissima sconfitta contro l’Udinese complica la posizione di Ivan Juric sulla panchina dell’ Atalanta. Lo riporta fantamaster.it

Atalanta, Juric: "Allegri molto intelligente. Vogliamo giocarcela e contenere al meglio Modric e Leao" - Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Dea riportate da TMW: Come valuta l'esonero di Tudor ... Riporta milannews.it

Probabili formazioni Udinese-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Goglichidze, Zaniolo, Davis, de Roon, Zalewski e Krstovic - Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Goglichidze, Zaniolo, Davis, de Roon, Zalewski e Krstovic Le scelte di formazione di Runjaic e Juric per Udinese- Riporta goal.com