Juric 4 vittorie in 30 gare tra Serie A e Premier | e l’eredità di Gasperini pesa

Ci aveva provato fino alla fine il mondo Atalanta a convincere Gasperini a rimanere, con tributi all'ultima di campionato, striscioni fuori lo stadio e proposte di rinnovo importanti, ma la voglia del tecnico di una nuova sfida lo ha portato ad una Roma che ora se lo gode. Un pensiero ha poi onestamente sfiorato tutti vedendo la scelta del club bergamasco per il successore: "Juric? Sul serio?". Non se la prenda l'ex allenatore giallorosso, ma i risultati dell'ultima stagione non facevano certo immaginare per lui la panchina più intrigante e difficile da prendere che c'era in circolazione, e le difficoltà infatti non stanno mancando.

