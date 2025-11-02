Juric 4 vittorie in 30 gare tra Serie A e Premier | e l’eredità di Gasperini pesa

Sololaroma.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci aveva provato fino alla fine il mondo Atalanta a convincere Gasperini a rimanere, con tributi all’ultima di campionato, striscioni fuori lo stadio e proposte di rinnovo importanti, ma la voglia del tecnico di una nuova sfida lo ha portato ad una Roma che ora se lo gode. Un pensiero ha poi onestamente sfiorato tutti vedendo la scelta del club bergamasco per il successore: “Juric? Sul serio?”. Non se la prenda l’ex allenatore giallorosso, ma i risultati dell’ultima stagione non facevano certo immaginare per lui la panchina più intrigante e difficile da prendere che c’era in circolazione, e le difficoltà infatti non stanno mancando. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

juric 4 vittorie in 30 gare tra serie a e premier e l8217eredit224 di gasperini pesa

© Sololaroma.it - Juric, 4 vittorie in 30 gare tra Serie A e Premier: e l’eredità di Gasperini pesa

Contenuti che potrebbero interessarti

juric 4 vittorie 30Atalanta, continua il disastro Juric: 4 vittorie nelle ultime 30 tra Serie A e Premier - Dopo gli esoneri con Roma e Southampton, il croato sta incontrando non poche difficoltà nel raccogliere l'eredità lasciata da Gasperini ... Come scrive msn.com

Juric: "Vittoria che vale doppio. Pasalic? È il nostro uomo decisivo" - Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria per 2- Si legge su tuttosport.com

Atalanta-Bruges 2-1, Juric: «Vittoria bella e super meritata». Pasalic: «Importante dopo la sconfitta di Parigi» - «La mia prima vittoria in Champions è stata un'emozione enorme. Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Juric 4 Vittorie 30