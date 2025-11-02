Julia Roberts | Danny Moder è il mio migliore amico ma è anche l’unico uomo che voglio baciare E la combinazione di queste due cose è wow

Julia Roberts, ora al cinema con After the Hunt di Luca Guadagnino, ha parlato in varie interviste di come si sente ora che i suoi tre figli sono andati via di casa.

