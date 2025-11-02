Judo due medaglie per l' Accademia Prato al Gran Prix Lucania

Prato, 2 novembre 2025 - Due medaglie colte in una competizione di judo di livello nazionale. E' il traguardo raggiunto dall'Accademia Prato, nell'ambito del "Gran Prix Lucania" svoltosi pochi giorni fa a Policoro. Oltre mille judoka da tutta Italia si sono sfidati in Basilicata, nelle varie categorie. Ed il sodalizio pratese è tornato a casa con due medaglie: la copertina è per Sofia Kubler, salita sul gradino più alto del podio nella categoria “junior +78” ed aggiudicandosi dunque la medaglia del metallo più pregiato. Più che positiva anche la performance di Alex Carta nella categoria “junior -90”, che gli ha garantito una medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

