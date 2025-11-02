Jova alle prese con un topolino Rosicchiati i cavi dell’impianto Lo mette in gabbia poi lo libera

Un piccolo gesto di compassione, un video di pochi secondi e una bufera di commenti. È bastato che Lorenzo Jovanotti pubblicasse sui social un filmato in cui libera un topo, per scatenare una discussione accesissima tra chi lo elogia come simbolo di rispetto per la vita e chi, al contrario, lo accusa di ipocrisia ambientale. Nel video, girato nel suo studio di Cortona, l’artista racconta con tono divertito che il roditore aveva rosicchiato alcuni cavi dellimpianto musicale. Poi decide di restituirgli la libertà: "Ti sta andando bene – dice Jovanotti al piccolo animale – perché un altro ti avrebbe fatto secco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

