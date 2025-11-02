Josep Martinez Inter dopo la tragedia che lo ha coinvolto torna a riassaporare il campo | sarà in panchina contro il Verona!

di Giuseppe Colicchia Le ultimissime. Una notizia forte, che va oltre il campo. A soli quattro giorni dal tragico incidente stradale che ha portato alla morte dell’anziano Paolo Saibene e che lo ha visto indagato per omicidio stradale, il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, torna tra i convocati della squadra di Cristian Chivu. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, il portiere spagnolo siederà in panchina oggi al Bentegodi, come riserva del titolare Yann Sommer, per la sfida contro l’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Internews24.com

