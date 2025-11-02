Jonathan Milan | Volata perfetta dalla terza posizione un bel modo per salutare

Domenica soddisfacente per Jonathan Milan, che ha vinto il Criterium di Singapore, evento gestito da ASO (organizzatore del Tour de France). Il velocista della Lidl-Trek, capace di conquistare due tappe e la maglia verde all’ultima Grande Boucle, si è imposto in volata davanti all’eritreo Biniam Girmay e al belga Jasper Philipsen, portando a casa un bel risultato in un appuntamento non ufficiale di fine stagione andato in scena sotto la pioggia che aveva portato a cancellare la prevista cronosquadre d’apertura. Jonathan Milan ha espresso la propria soddisfazione al termine della kermesse: “Oggi mi sono divertito. 🔗 Leggi su Oasport.it

