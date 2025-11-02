Jonathan Milan ha vinto il Criterium di Singapore, una delle tradizionali kermesse di fine stagione messe in piedi da ASO (gli organizzatori del Tour de France). Il velocista friulano si è imposto sotto una pioggia torrenziale, giganteggiando in volata al termine dei sessanta chilometri previsti dopo la cancellazione di una breve cronosquadre e mostrando una buona condizione con cui affrontare il lungo inverno di preparazione in vista dei prossimi impegni previsti tra gennaio e febbraio. Lo sprinter della Lidl-Trek, che in questa annata agonistica ha saputo conquistare la prestigiosa maglia verde alla Grande Boucle, ha prevalso di una ruota nei confronti dell’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), terzo posto per il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonathan Milan vince il Criterium di Singapore, bella stoccata in volata