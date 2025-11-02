Jonathan Milan vince il Criterium di Singapore bella stoccata in volata
Jonathan Milan ha vinto il Criterium di Singapore, una delle tradizionali kermesse di fine stagione messe in piedi da ASO (gli organizzatori del Tour de France). Il velocista friulano si è imposto sotto una pioggia torrenziale, giganteggiando in volata al termine dei sessanta chilometri previsti dopo la cancellazione di una breve cronosquadre e mostrando una buona condizione con cui affrontare il lungo inverno di preparazione in vista dei prossimi impegni previsti tra gennaio e febbraio. Lo sprinter della Lidl-Trek, che in questa annata agonistica ha saputo conquistare la prestigiosa maglia verde alla Grande Boucle, ha prevalso di una ruota nei confronti dell’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), terzo posto per il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). 🔗 Leggi su Oasport.it
