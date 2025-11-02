Jessica Stappazzollo gli avvocati della 33enne | Voleva lasciarsi tutto alle spalle e proteggere la figlia
Gli avvocati di Jessica Stappazzollo, la 33enne uccisa a coltellate dall'ex Dougal Reis Pedroso a Castelnuovo del Garda: "In cuor suo aveva pensato solo a tutelare la bimba. Ci aveva detto che si era trasferita in una casa in montagna per qualche mese. Voleva lasciarsi tutto alle spalle". 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’aggressione dopo una serata tra droga e alcol. L’ordinanza del Gip ha ricostruito cosa è successo a Castelnuovo del Garda dove è stata uccisa Jessica Stappazzollo. Le ammissioni dell’assassino, o vuoti di memoria, e le bugie. - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio di Jessica Stappazzollo a Castelnuovo del Garda, la confessione del compagno: «L’ho uccisa, la nostra era una relazione malata» - X Vai su X
Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, due i colpi mortali. Il legale: «Douglas Reis Pedroso è turbato» - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. Da msn.com
Jessica Stappazzollo, le lacrime di mamma Rosimeri alla fiaccolata per ricordare la 33enne vittima di femminicidio - È intervenuta anche Rosimeri Stappazzollo, mamma di Jessica, uccisa con una raffica di coltellate ... Riporta ilgazzettino.it
Jessica Stappazzollo, l’autopsia: “Uccisa con 27 coltellate, fatali quelle al cuore”. E l’ex confessa l’omicidio - Secondo i primi risultati dell'autopsia, la 33enne Jessica Stappazzollo sarebbe stata colpita dal compagno Dougal Reis Pedroso con 27 coltellate, di cui ... Lo riporta fanpage.it