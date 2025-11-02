Jessica Stappazzollo gli avvocati della 33enne | Voleva lasciarsi tutto alle spalle e proteggere la figlia

Gli avvocati di Jessica Stappazzollo, la 33enne uccisa a coltellate dall'ex Dougal Reis Pedroso a Castelnuovo del Garda: "In cuor suo aveva pensato solo a tutelare la bimba. Ci aveva detto che si era trasferita in una casa in montagna per qualche mese. Voleva lasciarsi tutto alle spalle". 🔗 Leggi su Fanpage.it