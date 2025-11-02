La tregua a Gaza è appesa a un filo. Motivo, almeno formale, dello scontro tra Israele e Hamas, la restituzione di tutti i corpi degli ostaggi israeliani morti nella Striscia. Il problema è che per quanto riguarda gli ultimi 13, l’organizzazione palestinese non vuole o non riesce a trovarli. “L’accordo scritto e firmato da Israele contiene la richiesta di Hamas di far entrare nella Striscia di Gaza le scavatrici per tirare fuori i corpi dalle macerie, ma Netanyahu non le ha fatte entrare”, ha spiegato Rula Jebreal, ospite di Accordi&Disaccordi il talk in onda al sabato sera sul Nove, condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jebreal sul Nove: “Nel piano Trump Hamas chiedeva scavatrici a Gaza per estrarre i corpi dalle macerie, ma Netanyahu ha rifiutato”