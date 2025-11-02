jasmine paolini sconfitta al debutto nelle wta finals sabalenka inarrestabile

Jasmine Paolini non riesce a ribaltare il pronostico contro Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 1 del mondo, apre le WTA Finals di Riad con una vittoria per 6-3 X-X. Anche considerando l’avvicinamento della toscana, non era questo il match da vincere per l’approdo in semifinale. Sarà però necessario un successo nel secondo incontro per avere speranze concrete; si saprà più in là se l’avversaria di martedì sarà Coco Gauff o Jessica Pegula: sempre di stelle e strisce si parla. Un’ora e 10 minuti la durata del match odierno. La partenza di Paolini dimostra che la toscana c’è, anche se più del 30-30 non riesce a ottenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

