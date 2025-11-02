Jannik Sinner vince a Parigi e torna numero 1 al mondo

L’azzurro batte in finale il canadese Auger-Aliassime e si aggiudica il Masters 1000 che lo riporta in cima alla classifica mondiale, superando Carlos Alcaraz scivolato al secondo turno: nel torneo all’ombra della Mole avrà la possibilità di chiudere la stagione in vetta al ranking (ma non dipenderà solo da lui). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

