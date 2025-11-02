Jannik Sinner vince a Parigi e torna numero 1 al mondo

L'azzurro batte in finale il canadese Auger-Aliassime e si aggiudica il Masters 1000 che lo riporta in cima alla classifica mondiale, superando Carlos Alcaraz scivolato al secondo turno: nel torneo all'ombra della Mole avrà la possibilità di chiudere la stagione in vetta al ranking (ma non dipenderà solo da lui).

Nessuno resiste a Jannik Sinner: anche Felix Auger Aliassime si deve inchinare allo strapotere del tennista azzurro, il primo italiano a vincere il Master 1000 di Parigi. 6-4, 7-6 il risultato finale che - complice la sconfitta al primo turno di Carlos Alcaraz - riproiett

Cammino e durata settimanale dei due finalisti del #RolexParisMasters Jannik #Sinner 1T bye 2T Bergs 64 62 (1h 29') 3T Cerundolo 75 61 (1h 26') QF Shelton 63 63 (1h 10') SF Zverev 60 61 (1h 02') Set persi: 0 Durata torneo: 5h 07' Fe - X Vai su X

