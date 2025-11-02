Jannik Sinner trionfa a Parigi | primo titolo e ritorno in vetta al ranking mondiale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un successo storico per l’altoatesino. Jannik Sinner conquista per la prima volta il titolo al Masters 1000 di Parigi e si riprende il primo posto nel ranking mondiale, superando Carlos Alcaraz. Dopo 55 giorni, l’azzurro torna sul trono del tennis mondiale con una vittoria sofferta ma splendida contro Felix Auger-Aliassime, battuto con il punteggio di 6-4, 7-6. Quella nella capitale francese è una serata che resterà nella storia del tennis italiano: un successo che arriva dopo settimane intense, e che suggella una stagione straordinaria prima del meritato riposo in patria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

