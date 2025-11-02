Jannik Sinner torna n1 del mondo! Dal Roland Garros 2024 a Parigi 2025 | la capitale francese nel destino

Oasport.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è ripreso lo scettro di numero 1 del mondo: grazie a un ultimo mese da sballo, condito dai trionfi al torneo ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi, il fuoriclasse altoatesino ha recuperato 1.400 punti ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz e ha così operato il sorpasso ai danni dell’iberico nel ranking ATP. Si tratta di un’impresa davvero superlativa del 24enne, che è balzato al comando della graduatoria internazionale a otto settimane di distanza dalla sconfitta subita proprio contro il suo grande rivale nella finale degli US Open e costatagli il primato. In quell’occasione fu proprio Alcaraz a scavalcarlo nella graduatoria e a relegarlo a numero 2 del mondo dopo 65 settimane sul trono. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner torna n1 del mondo dal roland garros 2024 a parigi 2025 la capitale francese nel destino

© Oasport.it - Jannik Sinner torna n.1 del mondo! Dal Roland Garros 2024 a Parigi 2025: la capitale francese nel destino

Scopri altri approfondimenti

jannik sinner torna n1Sinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Da ilmessaggero.it

Sinner torna n. 1 del mondo, ma solo per una settimana (e alle Atp Finals non sarà prima testa di serie): ecco perché - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner ha di nuovo scalzato Carlos Alcaraz dalla posizione n. Scrive corriere.it

IL RE SOLE! Jannik Sinner batte un temibile Auger-Aliassime, trionfa a Parigi e torna n.1 del mondo! - Primo trionfo 1000 della stagione e ritorno al numero uno del mondo. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Torna N1