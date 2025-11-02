Jannik Sinner torna n1 del mondo! Dal Roland Garros 2024 a Parigi 2025 | la capitale francese nel destino
Jannik Sinner si è ripreso lo scettro di numero 1 del mondo: grazie a un ultimo mese da sballo, condito dai trionfi al torneo ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi, il fuoriclasse altoatesino ha recuperato 1.400 punti ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz e ha così operato il sorpasso ai danni dell’iberico nel ranking ATP. Si tratta di un’impresa davvero superlativa del 24enne, che è balzato al comando della graduatoria internazionale a otto settimane di distanza dalla sconfitta subita proprio contro il suo grande rivale nella finale degli US Open e costatagli il primato. In quell’occasione fu proprio Alcaraz a scavalcarlo nella graduatoria e a relegarlo a numero 2 del mondo dopo 65 settimane sul trono. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner conquista il torneo di Parigi battendo in 2 set Auger aliassime e torna numero 1 al mondo.
Jannik Sinner raggiunge Pete Sampras nella striscia di vittorie più lunghe di sempre su cemento indoor: 47 - McEnroe (1978-87) 35 - Djokovic (2012-15) 33 - Federer (2004-07) 32 - Lendl (1980-83) 29 - Federer (2010-12) 25 - Sampras (1996-97) 25 - SINNER
