Jannik Sinner torna n1 del mondo! Dal Roland Garros 2024 a Parigi 2025 | la capitale francese nel destino

Jannik Sinner si è ripreso lo scettro di numero 1 del mondo: grazie a un ultimo mese da sballo, condito dai trionfi al torneo ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi, il fuoriclasse altoatesino ha recuperato 1.400 punti ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz e ha così operato il sorpasso ai danni dell’iberico nel ranking ATP. Si tratta di un’impresa davvero superlativa del 24enne, che è balzato al comando della graduatoria internazionale a otto settimane di distanza dalla sconfitta subita proprio contro il suo grande rivale nella finale degli US Open e costatagli il primato. In quell’occasione fu proprio Alcaraz a scavalcarlo nella graduatoria e a relegarlo a numero 2 del mondo dopo 65 settimane sul trono. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner torna n.1 del mondo! Dal Roland Garros 2024 a Parigi 2025: la capitale francese nel destino