Jannik Sinner sul trono | N1 incredibile con quello che è successo…Ho voluto mettermi in gioco tifo per Musetti
Da domani Jannik Sinner sarà nuovamente il numero 1 del mondo: l’azzurro supera il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto dell’ ATP Masters 1000 di Parigi e scavalca lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking. Nel corso della premiazione, però, l’azzurro fa i complimenti al suo rivale nella finale parigina e poi ringrazia il suo angolo per averlo portato ad ottenere anche questo risultato. Sinner si rivolge subito al pubblico francese e poi al suo avversario odierno: “ Ciao a tutti. Scusate se non parlo francese, datemi un po’ di anni. Prima di tutto, Felix, settimana fantastica. So che hai avuto molta pressione, sei stato in una situazione molto difficile per tutta la settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Nessuno resiste a Jannik Sinner: anche Felix Auger Aliassime si deve inchinare allo strapotere del tennista azzurro, il primo italiano a vincere il Master 1000 di Parigi. 6-4, 7-6 il risultato finale che - complice la sconfitta al primo turno di Carlos Alcaraz - riproiett - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner raggiunge Pete Sampras nella striscia di vittorie più lunghe di sempre su cemento indoor: 47 - McEnroe (1978-87) 35 - Djokovic (2012-15) 33 - Federer (2004-07) 32 - Lendl (1980-83) 29 - Federer (2010-12) 25 - Sampras (1996-97) 25 - SINNE - X Vai su X
Sinner vede il trono: con l’eliminazione di Alcaraz può tornare numero 1 del mondo - Alcaraz è fuori dai giochi: ora Sinner ha un’occasione d’oro per riconquistare il primato mondiale, ma deve vincere il torneo di Parigi- Si legge su ildigitale.it
Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo: superato Alcaraz, ecco come cambia il ranking - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Lo riporta msn.com
Jannik Sinner contro il suo tabù per tornare numero 1 del mondo - L’azzurro, numero 2 del mondo e del seeding, esordirà contro il belga Zizou Bergs (n. Si legge su sportal.it