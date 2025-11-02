Jannik Sinner straripante trionfa per la prima volta a Parigi | è di nuovo il numero 1 al mondo
Jannik Sinner stringe i denti nella finale di Parigi contro Auger-Aliassime ma festeggia la gioia più bella: scavalca Carlos Alcaraz ed è di nuovo il numero 1 al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Jannik Sinner sfida Felix Auger-Aliassime nella sua nona finale stagionale: quella del Masters 1000 di Parigi: risultato e commento in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Cammino e durata settimanale dei due finalisti del #RolexParisMasters Jannik #Sinner 1T bye 2T Bergs 64 62 (1h 29') 3T Cerundolo 75 61 (1h 26') QF Shelton 63 63 (1h 10') SF Zverev 60 61 (1h 02') Set persi: 0 Durata torneo: 5h 07' Fe - X Vai su X
Le prime parole di Jannik Sinner dopo il trionfo all'Atp 500 di Vienna - Sono stati alcuni degli ingredienti che hanno portato Jannik Sinner a laurearsi campione dell'Atp 500 d ... msn.com scrive
Jannik Sinner re d’Arabia: trionfa e stacca un assegno da record - e incassa 6 milioni di dollari: nessun torneo nella storia del tennis a ... Scrive vanityfair.it
Sinner campione a Vienna e Zverev si sfoga: "Jannik da due anni ha rotto le pa...". Il video - Alexander Zverev sembrava avere la vittoria in tasca contro Jannik Sinner nella finale dell’ Erste Bank Open di Vienna , ma il giovane azzurro ... Secondo sport.tiscali.it