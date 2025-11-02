E’ in corso la finale dell’ ATP Masters 1000 di Parigi, nella quale Jannik Sinner è in vantaggio di un set, vinto per 6-4, contro il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre i due contendenti sono nella fase decisiva del secondo parziale, con l’azzurro che è parso accusare un piccolo problema fisico. Sul punteggio di 4-4 nel secondo set, con il canadese al servizio ed in vantaggio per 30-0, Sinner è sembrato toccarsi il quadricipite della coscia sinistra, anche se dopo l’episodio è tornato a giocare tranquillamente, vincendo i due scambi seguenti. Alla fine del game, però, il nordamericano ha tenuto la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner si tocca la coscia: cosa è successo nella finale contro Auger-Aliassime