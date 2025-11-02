Jannik Sinner re di Parigi batte Auger Aliassime e torna per ora numero uno del tennis mondiale

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Parigi battendo in finale il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6. Una vittoria che vale doppio per l’azzurro: il quinto titolo stagionale e il ritorno in vetta al ranking mondiale, dopo che Carlos Alcaraz gli aveva aperto uno spiraglio eliminandosi a sorpresa al primo turno del torneo parigino. L’altoatesino si conferma un autentico realizzatore di opportunità, chiudendo un periodo straordinario con dieci vittorie consecutive in tredici giorni tra Vienna e Parigi. È il 23esimo titolo in carriera per Sinner, il primo al Masters 1000 di Parigi, e la 26esima vittoria sul veloce indoor, superficie su cui risulta praticamente imbattibile dal novembre 2023, quando si arrese in finale alle ATP Finals di Torino a Djokovic dopo averlo sconfitto nel girone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

