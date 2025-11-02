jannik sinner contro auger aliassime per parigi e il numero 1 i mille temi della finale

C’è tanto, tantissimo in gioco nella finale del Masters 1000 di Parigi, per la prima volta di scena a La Defense. Jannik Sinner sfida per la quinta volta in carriera il canadese Felix Auger-Aliassime e per la prima volta contro di lui si gioca un titolo. Quello che potrebbe essere l’unico 1000 della sua stagione (anche perché quattro non li ha potuti giocare, altrimenti molto probabilmente non staremmo parlando di questo). In palio, di fatto, c’è il numero 1 del mondo. Con una vittoria, almeno per un’unica settimana, Sinner ritornerebbe a guidare il ranking ATP, poi, prima di Torino, arriverà la tradizionale doppia scadenza dei punti anche delle Finals di un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

