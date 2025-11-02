Jannik Sinner chiude l’anno da n1 al mondo se…Cosa deve succedere con Alcaraz alle ATP Finals
Jannik Sinner ha approfittato al meglio dell’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz all’esordio nell’ ATP Masters 1000 di Parigi e da lunedì 3 novembre tornerà numero 1 del mondo almeno per due settimane, ma, soprattutto, vede crescere le proprie possibilità di essere in vetta al ranking a fine stagione. Nella Race ATP, dopo l’eliminazione dello spagnolo in Francia ed il successo odierno, infatti, Sinner accusa 1050 punti di ritardo dall’iberico: l’assegnazione del numero 1 a fine stagione avverrà alle Finals, dato che nel torneo di Torino saranno in palio 1500 punti. L’azzurro è consapevole che per centrare la vetta del ranking a fine anno dovrà vincere le Finals e sperare: il numero di successi ottenuti nella fase a gironi da Sinner definirebbe quanti incontri a sua volta dovrebbe vincere al massimo lo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
