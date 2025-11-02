Jannik Sinner a 26 vittorie consecutive indoor | solo 4 mostri sacri lo precedono

Jannik Sinner continua a dettare legge sui campi indoor di tutto il mondo e porta a quota 26 la sequenza di vittorie consecutive su questa superficie tra circuito maggiore e Coppa Davis (escluse quindi le esibizioni). Per trovare l’ultima sconfitta dell’azzurro in un torneo indoor bisogna tornare al 19 novembre 2023, quando perse da Novak Djokovic la finale delle ATP Finals di Torino. Dalla stagione 2024 in poi Sinner è dunque imbattuto negli eventi ufficiali al coperto e la sua striscia positiva sta entrando progressivamente nella storia del tennis globale. Solamente quattro uomini sono stati in grado di fare meglio, spingendosi oltre i 26 successi di fila ottenuti sin qui dal giocatore altoatesino a livello indoor senza considerare le esibizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner a 26 vittorie consecutive indoor: solo 4 mostri sacri lo precedono

