James Van Der Beek si scusa con il figlio | A volte non sono riuscito a essere il padre che sognavo di essere
«Mi dispiace che ci siano stati momenti in cui non sono riuscito a essere il padre che avrei voluto essere per te», scrive su Instagram l'attore americano, 48 anni, a cui è stato diagnosticato un aggressivo tumore al colon-retto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
I dolci auguri di James Van Der Beek al piccolo Jeremiah: “Dopo due perdite tardive, pensavamo di aver chiuso. Ma grazie a Dio, tu sapevi meglio di noi. Sei stato particolare fin dall’inizio. E ora che le tue capacità linguistiche hanno finalmente raggiunto la sp - facebook.com Vai su Facebook
Mrs. Miracle – Una Tata Magica: trama, cast, location e frasi del film con James Van Der Beek - Una Tata Magica è il film perfetto per una serata in famiglia. Scrive donnaglamour.it
Che fine ha fatto oggi James Van Der Beek, il Dawson di Dawson’s Creek? - Con l’arrivo di Dawson’s Creek su Netflix, sono in molti ad aver deciso di riguardare (o vedere per la prima volta) le disavventure esistenziali di Dawson Leery, interpretati dall’attore James Van Der ... Riporta lascimmiapensa.com
James Van Der Beek, Halloween in famiglia - James Van Der Beek ha partecipato insieme alla famiglia alla Good Foundation 1st Annual Halloween Bash che si è tenuta nella location dei Sunset Gower Studios di Hollywood, in California. Si legge su gossip.it