Italia | terribile frana enorme masso sfonda le pareti di una chiesa
Le forti piogge cadute nel pomeriggio sulla provincia di Como hanno provocato il distacco di un fronte franoso sopra il Comune di Brienno, sulla sponda orientale del ramo occidentale del Lago di Como. Dal costone roccioso che sovrasta il paese si sono staccati due massi di circa 25 metri cubi ciascuno, precipitati verso l’abitato. Uno dei massi si è arrestato in prossimità del cimitero, mentre il secondo ha proseguito la corsa sfondando una parete della piccola chiesa situata più a valle, causando danni alla struttura. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’edificio religioso e recuperato diversi beni di valore, poi affidati al parroco e al personale dell’amministrazione locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
