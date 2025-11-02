Italia meta dei matrimoni per stranieri giro d’affari da un miliardo all’anno

Secondo i dati diffusi in vista della prossima Borsa del Matrimonio in Italia, in programma a Roma il 4 e 5 novembre e patrocinata da Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), ben  15.100 coppie straniere hanno scelto di sposarsi in Italia nel 2024. Il cosiddetto wedding tourism, ovvero il turismo legato ai matrimoni celebrati in un Paese diverso da quello di origine, si è ormai trasformato in una vera e propria industria. Non si tratta più di un fenomeno di nicchia, ma di un segmento strategico della travel economy italiana, capace di attivare un indotto che coinvolge non solo strutture ricettive e location, ma anche ristoratori, wedding planner, fioristi, artigiani e aziende di servizi di lusso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

