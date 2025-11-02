Istituti scolastici presìdi di comunità Il Governo ci ripensi la Regione ci aiuti

Ancora appeso al filo di lana l’accorpamento dell’Istituto comprensivo ’Folgòre di San Gimignano’ ad altri istituti più numerosi dei canonici 500 alunni e studenti. Ed ancora una volta il sindaco Andrea Marrucci e il vice Niccolò Guicciardini (che ha la delega alla scuola) si fanno sentire. Sindaco, che succede? "Come amministrazione ribadiamo la ferma contrarietà agli accorpamenti degli istituti scolastici e siamo amareggiati per le decisioni assunte dal governo Meloni. Gli accorpamenti colpiscono pesantemente un settore primario e fondamentale dell’istruzione e penalizzano soprattutto le aree interne, di cui tanto si parla, ma su cui non si interviene mai in modo concreto e reale se non in riduzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

