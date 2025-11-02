Israele nel kibbutz di Nir Oz l’arrivo del feretro di un ostaggio per i funerali

Si sono svolti domenica nel Kibbutz di Nir Oz, in Israele i funerali di Amiram Cooper, i cui resti sono stati restituiti giovedì da Hamas alle autorità dello Stato ebraico. L’arrivo del feretro è stato salutato da persone lungo la strada che sventolavano bandiere di Israele. L’uomo, 84 anni, era stato rapito dai terroristi il 7 ottobre 2023 nella comunità nel sud del paese, e secondo le autorità dello Stato ebraico è stato ucciso durante la prigionia a Gaza. I miliziani palestinesi avevano diffuso un video dell’ostaggio in vita. Era stato catturato insieme alla moglie Nurit, rilasciata dopo 17 giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, nel kibbutz di Nir Oz l’arrivo del feretro di un ostaggio per i funerali

