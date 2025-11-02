Israele il figlio dell' ex premier Yitzhak Rabin | A Netanyahu interessa solo la sua sopravvivenza è un sostenitore di Hamas

"È un sostenitore di Hamas, non è più un segreto, quella era la strategia" spiega Yuval Rabin. Le sue frasi coincidono con le ricostruzioni del Giornale d'Italia, secondo cui Netanyahu finanzia Hamas con gli obiettivi di mantenere il potere in Israele e indebolire l'Anp per conquistare Gaza I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

