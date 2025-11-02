Ismajli sfida la Juve | Sappiamo che la vittoria nel derby ci manca da tanto e cosa significhi per i tifosi Siamo pronti

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Parla il difensore del Torino. Non c’è tempo per metabolizzare il  pareggio casalingo per 2-2 contro il Pisa. Nella conferenza stampa post-partita, tenutasi allo stadio Olimpico Grande Torino dopo la decima giornata di Serie A, il difensore  Ardian Ismajli  ha incontrato i giornalisti. Sebbene il risultato contro i toscani lasci l’amaro in bocca e confermi un momento in cui la vittoria stenta ad arrivare, l’attenzione di tutto l’ambiente è già magneticamente attratta dal prossimo, improrogabile impegno: il  derby contro la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ismajli sfida la juve sappiamo che la vittoria nel derby ci manca da tanto e cosa significhi per i tifosi siamo pronti

© Juventusnews24.com - Ismajli sfida la Juve: «Sappiamo che la vittoria nel derby ci manca da tanto e cosa significhi per i tifosi. Siamo pronti»

Scopri altri approfondimenti

TORINO - Ismajli: "Derby con la Juventus? La vittoria manca da tanto, siamo pronti" - Il difensore del Torino, Ardian Ismajli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Pisa. Come scrive napolimagazine.com

Como-Juventus sarà una sfida con tanti gol? I numeri "suggeriscono" il pronostico - Al Sinigaglia la squadra di Tudor vuole difendere l'imbattibilità stagionale mentre quella di Fabregas vincendo farebbe un ... Riporta corrieredellosport.it

Juventus, Tudor verso l'esonero? Ecco i possibili sostituti per la panchina bianconera - Ci si aspettava una Juve arrembante dopo la sosta e invece abbiamo assistito ad un monologo della squadra di Fabregas ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ismajli Sfida Juve Sappiamo