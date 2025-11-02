Serata speciale domani al cinema Gabbiano di Senigallia. Alle ore 19 Isabella Rossellini si collegherà in diretta streaming per presentare ‘ Roberto Rossellini - Più di una vita ’, dedicato a suo padre, uno dei più grandi registi italiani del dopoguerra. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, l’opera, diretta da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti, ha vinto il Premio del pubblico Terna come miglior documentario. ‘Roberto Rossellini - Più di una vita’ è un racconto che permette di avvicinarsi al genio del regista e a un uomo dalla personalità inafferrabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Isabella Rossellini presenta il papà regista