Isabella Rossellini presenta il papà regista
Serata speciale domani al cinema Gabbiano di Senigallia. Alle ore 19 Isabella Rossellini si collegherà in diretta streaming per presentare ‘ Roberto Rossellini - Più di una vita ’, dedicato a suo padre, uno dei più grandi registi italiani del dopoguerra. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, l’opera, diretta da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti, ha vinto il Premio del pubblico Terna come miglior documentario. ‘Roberto Rossellini - Più di una vita’ è un racconto che permette di avvicinarsi al genio del regista e a un uomo dalla personalità inafferrabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Evento speciale – Diretta con Isabella Rossellini Lunedì 3 Novembre, vivi un appuntamento imperdibile con il film “Roberto Rossellini: Più di una vita Lunedi 3 Novembre Eplanet Ariston ore 19:00 In collegamento ISABELLA ROSSELLINI e i registi Ilaria De La Vai su Facebook
"isabella rossellini" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X