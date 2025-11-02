Isabella Rossellini e il documentario sul padre

Serata speciale al cinema Masetti con Isabella Rosellini che domani pomeriggio, alle 19, (in contemporanea anche al cinema Gabbiano di Senigallia) si collegherà in diretta streaming per presentare il documentario sul padre, “Roberto Rossellini - Più di una vita“ uno dei più grandi registi italiani del dopoguerra. L’opera – diretta da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti – ha partecipato alla Festa del Cinema di Roma ed ha vinto il premio del pubblico Terna come miglior documentario. Costruito esclusivamente con materiale d’archivio, in gran parte inedito, l’opera propone un Rossellini rivoluzionario, dissacrante, irriverente, contraddittorio, diretto, com’era lui nella vita reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Isabella Rossellini e il documentario sul padre

