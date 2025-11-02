Irina Shayk omaggia Cicciolina Alessia Marcuzzi e i tradimenti la confessione di Emanuele Filiberto
Weekend tempo di gossip. C'è chi si traveste da Cicciolina (Irina Shayk), chi parla di tradimenti (Alessia Marcuzzi ed Emanuele Filiberto) e chi, invece, fa sperare i fan (De Martino e Marrone). Irina Shayk si traveste da Cicciolina nel giorno di Halloween. Altro che mostri e creature spaventose, in occasione di Halloween Irina Shayk ha deciso di rendere omaggio a Cicciolina. La top model russa ha scelto di vestire i panni dell'ex pornostar, ricreando il suo indimenticabile outfit di Cannes 1998. Un travestimento provocatorio con tanto di parrucca bionda con frangetta, coroncina tra i capelli e peluche con il quale Irina ha voluto omaggiare la pornostar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
