Iran | Pezeshkian ' ricostruiremo impianti nucleari distrutti'

Teheran, 2 nov. (Adnkronos) - "La distruzione degli impianti nucleari non rallenterà i nostri progressi. Li ricostruiremo più forti. Tutte le nostre attività nucleari sono volte a risolvere i problemi dei cittadini e le questioni non militari. Consideriamo proibito l'uso di bombe nucleari". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Nel frattempo, la portavoce del governo iraniano Fatemeh Mohajerani ha dichiarato che "il Ministero degli Esteri ha ricevuto messaggi riguardanti la ripresa dei negoziati. Annunceremo i dettagli al momento opportuno". 🔗 Leggi su Iltempo.it

iran pezeshkian ricostruiremo impianti nucleari distrutti

